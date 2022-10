Kolejne szczegóły ws batalii Jolie-Pitt. Wypływają niewygodne fakty

Tuż przed złożeniem przez aktorkę papierów rozwodowych, w 2016 r. miało dojść do rodzinnej awantury w prywatnym samolocie, którym Jolie, Pitt i dzieci lecieli z Francji do USA. Brad miał kłócić się z Maddoxem, co przerodziło się z fizyczną konfrontację. Choć Pitt zaprzeczał, jakoby doszło do przemocy, sprawą zajęła się opieka społeczna, gdy rodzina tylko wylądowała na lotnisku. Następnie sprawę przejęło FBI, jednak ostatecznie ją umorzono.