Była żona Deppa przyjęła kolejny cios. Ujawniono jej długi

500 tys. dol. przelał Elon Musk, który spotykał się z aktorką. I to on napisał do ACLU maila, że Heard spłaci swoją należność w ratach rozłożonych na 10 lat. Władze organizacji czekały cierpliwie, ale gdy w 2019 r. upłynął termin kolejnej wpłaty, zgłosiły się do aktorki z przypomnieniem. Wówczas jej ludzie poinfomowali, że Amber Heard ma "trudności finansowe".