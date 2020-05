Komarenko o aferze w Trójce: "Niech się wszyscy pozwalniają, niech ich trafi szlag"

Piosenka Kazika "Mój ból jest lepszy niż twój" wygrała notowanie Listy Przebojów Trójki. Władze unieważniły to głosowanie, a prawdopodobnym powodem może być nawiązanie w tekście do Jarosława Kaczyńskiego , który złamał zasady przymusowej izolacji i wybrał się 10 kwietnia na cmentarz

Głos w tej sprawie zabrała Doda, która nie była zaskoczona działaniami Trójki. "A co do cenzury w mediach, to zwracam się do moich szanownych znajomych muzyków, choć może nawet bardziej menadżerów. Od lat jesteśmy cenzurowani za pomocą tak zwanych 'badań' w stacjach komercyjnych. Wszyscy wiemy, jak to wygląda i jaka to jest j....a ściema" – napisała na Facebooku.