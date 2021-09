Komarnicka-Klynstra ma biżuterię z mleka, którym karmi syna

Emilia Komarnicka-Klynstra na swoim instagramowym profilu opublikowała zdjęcia z synkiem Tymoteuszem. Na pierwszym karmi go piersią, na drugim czule całuje. Jej letni strój został uzupełniony biżuterią w białym kolorze. "To, co widzisz na zdjęciu, to jest biżuteria stworzona z mleka, którym karmię Tymoteusza. Tak, z mleka" - napisała Klynstra.