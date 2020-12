Komenda został ojcem. Jego pierwsze dziecko jest już na świecie

"Gratulacje dla obojga rodziców. Dużo zdrówka dla Filipka oraz dzielnej mamy, niech te malutkie stopki wniosą do twojego i narzeczonej życia jak najwięcej radości" - czytamy.

Komenda jest w związku z Anną Walter, której oświadczył się we wrześniu. Wszystko odbyło się podczas uroczystej premiery filmu " 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy ". W kinie zjawili się nie tylko twórcy, ale i mnóstwo gwiazd. Żaden z gości nie spodziewał się jednak, że będzie świadkiem tak wzruszającego zdarzenia.

Po wyjściu na wolność były więzień borykał się z problemami finansowymi . Wkrótce Tomasz Komenda dostał propozycję współpracy od braci Collins, przyjął ją. Jak widać, odnalazł się w fundacji, choć obowiązki nie należą do najłatwiejszych.

- Tomek jest bardzo ambitny, bardzo mu zależy. Miał do wyboru prace w trzech spółkach i wybrał najtrudniejsze zadanie, bo praca w fundacji to bardzo obciążająca rzecz. Tomek, człowiek, który ma spory bagaż doświadczeń, wybrał dla siebie najtrudniejsze zadanie. Ja to bardzo, bardzo szanuję - mówił Collins.