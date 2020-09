Tomasz Komenda walczy o rekordowe odszkodowanie. Wiemy, na jakim etapie jest sprawa

Przypomnijmy, że w noc sylwestrową 1997 r. w Miłoszycach na Dolnym Śląsku 15-letnia Małgosia z Jelcza-Laskowic padła ofiarą brutalnego gwałtu i morderstwa. Obwiniono Tomasza Komendę, który w 2003 r. usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Później karę zaostrzono do 25 lat. Niewinny Komenda wyszedł na wolność dopiero po 18 latach w maju 2018 r.

Jan Holoubek zatrwożony sprawą Komendy. Oczekuje reakcji od państwa polskiego

14 miesięcy później w Sądzie Okręgowym w Opolu rozpoczęła się jego kolejna walka – tym razem o wypłacenie odszkodowania w wysokości prawie 19 mln zł. Komenda chce 18 mln zł zadośćuczynienia za 18 lat spędzonych w zakładzie karnym. - Po milionie zł za każdy rok pobytu w zakładzie karnym – mówił mec. Zbigniew Ćwiąkalski. Oprócz tego domaga się 812 tys. zł. Taka kwota ma zrekompensować zarobki, które Komenda mógłby wypracować przez 18 straconych lat. Jeśli sąd przychyli się do jego argumentacji, będzie to najwyższe zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne uwięzienie w historii polskiego sądownictwa.

- Czekamy na opinie biegłych psychiatrów, którzy w zasadzie już przeprowadzili badanie, ale nie sporządzili jeszcze tego na piśmie, na co czeka sąd. Po tej opinii zostanie wydana kolejna opinia przez biegłą psycholog, która też czeka na opinię psychiatrów. To w zasadzie będzie komplet dowodów, jaki sąd miał do przeprowadzenia w tej sprawie – mówił rzecznik opolskiego sądu Daniel Kliś w Radiu Opole.