Koniec sądowej batalii Kasi Stankiewicz. Wydała oświadczenie

Stronę Stankiewicz trzymał wówczas Krzysztof Cugowski, który w mediach potwierdził, że również miał problemy z organizatorem koncertów i zrezygnował z trasy. - Z Royal Concert są różne kłopoty. Ja tego nie organizuję, nic nie poradzę, nie mam wpływu... To niefajne! Firma Royal Concert wie od dłuższego czasu, że mnie tam nie będzie, to nie jest żadna tajemnica dla nich. Jeżeli będą takie kwiatki wychodziły, to ja się też zastanowię nad dalszą współpracą! Bo to nie jest wizerunkowo za fajne! - mówił Cugowski "Super Expressowi".