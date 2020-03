Koronawirus. Jared Leto nie wiedział o panującej pandemii

"Nie wiedzieliśmy, co dzieje się na świecie, a co za tym idzie, nie wiedzieliśmy o pandemii koronawirusa. Wczoraj wkroczyłem w zupełnie nowy świat. Taki, który zmienił się na zawsze. Niewiarygodne to najmniej, co można o tym powiedzieć. Ciągle dostaję wiadomości od rodziny i przyjaciół rozsianych po świecie i dowiaduje się, co słychać" - dodał.