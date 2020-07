Koronawirus na pogrzebie w Zakopanem. "Kayah przechodzi procedury"

- Jeśli nie jesteś lekarzem, nie jesteś pacjentem w domu pomocy społecznej, nie jesteś górnikiem, to czujesz się bezpieczny. Bzdura. Okazało się, że źródłem zakażeń był pogrzeb Jerzego Pilcha. Ja już wiem o dwóch osobach w szpitalu po tym pogrzebie. Szczerze, to nie chciałbym wylądować pod respiratorem. Spotkałem się z osobą, która na tym pogrzebie Pilcha była. Ot, miła rozmowa o literaturze. Bez maseczek, bo po co? Okazało się, że ta osoba jest chora na koronawirusa, ale bezobjawowa. I zaraża. Więc siedzę teraz w zamknięciu przez swoją własną głupotę. Spotkałem się z tym człowiekiem osobiście, w zamkniętym pomieszczeniu, bez maseczki.

- Głupota jest jak wirus – nie wybiera. Ludzie piszą mi, że maseczki powodują grzybicę płuc, a szczepionki powodują autyzm. Jeśli ktoś twierdzi, że wirus to bzdura i spisek, i nie nosi maseczki, to nie powinien sięgać potem po pomoc państwową. Skoro jesteśmy wolni i zależni tylko od siebie, skoro nie interesuje nas los innych, to bądźmy naprawdę wolni: nie sięgajmy po pomoc finansową, po ulgi ZUS-owskie, itp. Jeśli ostentacyjnie nie nosisz maseczki, to ostentacyjnie nie proś o pieniądze.