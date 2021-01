Ma półprzeźroczystą bieliznę. Pozuje w samym centrum miasta

Internauci, którzy śledzą jej konto, nie mogą narzekać na nudę. Koroniewska co chwilę podsyca ich zainteresowanie różnymi zdjęciami. To pozuje w cekinowej mini, to wyciąga fotki sprzed lat. Każdy z tych postów wywołał lawinę pozytywnych komentarzy.

Fani chcą, by Joanna Koroniewska wróciła do "M jak miłość". Gwiazda komentuje

Reakcja fanów na nowy post Koroniewskiej niczym nie różni się od ich poprzednich – są rzecz jasna zachwyceni jej urodą. "Super fota. Jak zawsze wyglądasz pięknie", "Seksowna w wielkim mieście", "Dżizas! Szalooona! Super!" – piszą. Pojedynczym użytkownikom stylizacja nie do końca przypadła do gustu, ale te głosy toną w morzu pochwał. To zresztą jest norma w przypadku postów Koroniewskiej – to jedna z tych gwiazd, które raczej rzadko muszą mierzyć się z hejtem. Wyjątkiem były złośliwe komentarze, które zostawili pod zdjęciem choinki aktorki.