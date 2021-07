Koroniewska w saunie w bikini. "Kompletny idiotyzm"

Joanna Koroniewska to jedna z tych gwiazd, które są bardzo aktywne na Instagramie. Fani cenią jej dystans do siebie i poczucie humoru. Ale zdarza się, że czasem spotyka ją za to hejt. Aktorka często spotyka się z krytyką dotyczącą jej wyglądu. Zdarza się, że pod jej postami internauci żartują z anoreksji, albo komentują jej szeroki uśmiech.