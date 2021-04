Kożuchowska jest jak wino. Oto sekret jej młodego wyglądu

W ostatnim numerze "Show" dowiedzieliśmy się, że aparycja aktorki wynika z tego, że bardzo uważa na jadłospis. W przeszłości bazowała na orkiszowo-roślinnej diecie św. Hildegardy, dzięki której wróciła do formy po ciąży. Teraz stosuje indywidualną, ułożoną na podstawie badań genetycznych - jej koszt, jak podaje czasopismo, to ok. 2 tys. zł. Do tego trzeba dodać ponad 3 tys. zł na miesiąc, jeśli korzysta się z cateringu dietetycznego.