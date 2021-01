Małgorzata Kożuchowska w niebieskiej sukience. Odjęła sobie 10 lat

Małgorzata Kożuchowska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie w niebieskiej sukience z bufiastymi rękawami i przedstawiła swoje plany na weekend. Aktorka wygląda zdecydowanie młodziej, niż wynika to z metryki, co zachwyciło fanów, którzy jednak z dużym niedowierzaniem podeszli do posta gwiazdy. Dlaczego?

Małgorzata Kożuchowska Źródło: akpa , Fot: Kurnikowski