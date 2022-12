Król Karol nadał nowe tytuły Williamowi i Kate. Podjął też ważną decyzję

Kolejna ważna decyzja króla to nowa data Trooping the Colour, czyli uroczystych obchodów urodzin monarchy. Wcale nie zależy od faktycznej daty urodzin. Elżbieta chciała, by to święto przypadało w jakiś ciepły miesiąc niezależnie od metryki. Tę tradycję kontynuuje jej syn. Przyszłoroczne święto Trooping the Colour odbędzie się 17 czerwca. To pierwszy raz, gdy na słynnym balkonie nie zobaczymy królowej Elżbiety. Przypomnijmy, że uroczysta koronacja Karola III odbędzie się 6 maja 2023 roku.