Królewska ekspertka nie ma złudzeń. "Elżbieta wiedziała, że nie wróci ze Szkocji"

Elżbieta II dożyła sędziwego wieku 96 lat i choć jeszcze przed wakacjami uczestniczyła w oficjalnych wydarzeniach, coraz częściej mówiło się o pogarszającym się zdrowiu królowej. Latem poleciała do Balmoral w Szkocji i choć doradcy woleli, by wróciła do Londynu, ona spędziła tam ostatnie tygodnie swojego życia.