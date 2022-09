"Królowa była wyczerpana konfliktem braci". Nowa książka o royalsach z kolejnymi "sensacjami"

Katie Nicholl jest autorką już kilku książek o tej tematyce. Najnowsza ma nosić tytuł "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" i opowiadać o nowym pokoleniu brytyjskiej monarchii. Pisaliśmy już, że Nicholl doniosła o tym, jak miało przebiegać spotkanie Harry'ego i Meghan z Karolem i Camillą. Informacje miała otrzymać od anonimowego źródła.