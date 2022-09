Kate i William lecą do USA. Mają już pewien plan

- Chociaż to najsmutniejsze okoliczności z możliwych sprawiają, że nie mogę być dziś z wami osobiście, cieszę się, że mogę połączyć się z wami przez nagranie wideo, podczas gdy gromadzicie się w Nowym Jorku na rozdaniu Earthshot Prize (nagroda przyznawana co roku pięciu zwycięzcom za ich wkład w ochronę środowiska - przyp. red.). W tym czasie smutku bardzo pociesza mnie wasz nieustający entuzjazm, optymizm i zaangażowanie w Earthshot Prize i to, co staramy się osiągnąć. Ochrona środowiska była sprawą bliską sercu mojej babci. I wiem, że byłaby zachwycona, słysząc o tym wydarzeniu - powiedział William w specjalnie opublikowanym wideo.