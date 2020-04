Królowa Elżbieta II jest w stałym kontakcie z prawnukami. Nagrywają dla niej filmiki

Może dzielić nas pochodzenie, wiek czy status społeczny, skutki pandemii odczują wszyscy. Jedni co prawda w znacznie mniejszym stopniu, ale ograniczenie relacji międzyludzkich dotknęło nawet brytyjską monarchinię. Mimo to wygłosiła orędzie, którym dodała Brytyjczykom otuchy.

Królowa Elżbieta II przebywa wraz z mężem, księciem Filipem w zamku Windsor. Jej syn książę Karol, który już doszedł do siebie po zakażeniu koronawirusem, cały czas pomieszkuje z księżną Camillą w ich szkockiej posiadłości. Z kolei młodsze pokolenie, czyli książę William z księżną Kate i dziećmi, zaszyło się w Norfolk, we wschodniej Anglii.

Ponoć to księżnej Kate szczególnie zależy na tym, aby królowa Elżbieta II była w stałym kontakcie z prawnukami, które zawsze wprawiają ją w dobry nastrój. Dlatego w ostatnich tygodniach małe książęta stały się bohaterami krótkich filmików wysyłanych do monarchini.

- Księżna Kate chce, by książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis rozmawiali z królową, na którą mówią "Gan Gan" i księciem Filipem tak często, jak to możliwe - informuje źródło "The Sun".