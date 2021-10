Królowa Elżbieta II ma ważną prośbę. Co zrobią Meghan i Harry?

Według zagranicznych mediów królowa Elżbieta II złożyła swojemu wnukowi propozycję nie do odrzucenia. Monarchini miała zaprosić Harry'ego i Meghan oraz pociechy pary do Londynu na święta Bożego Narodzenia. To nie zwykłe zaproszenie, ale wyciągnięcie ręki na zgodę? Wywiad, którego książę i jego żona udzielili kilka miesięcy temu, wywołał przecież niemały skandal. Książę William, jako następca brytyjskiego tronu, do tej pory ma żal do brata o szkalowanie rodziny w amerykańskich mediach.