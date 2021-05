Królowa Elżbieta nie zamierza wracać do Pałacu Buckingham

Po śmierci księcia Filipa wyszło na jaw, że królowa Elżbieta nie zamierza mieszkać w Pałacu Buckingham. Jak donosi królewska biografka Penny Junor w swojej książce "The Firm", monarchini chciała pozostać w Clarence House po śmierci jej ojca, ale sam Winston Churchill, ówczesny premier Wielkiej Brytanii nalegał, by przeprowadziła się do Pałacu Buckingham. Niezadowolenie Elżbiety z powodu przeprowadzki z jej pierwszego domu małżeńskiego do Pałacu Buckingham zostało również przedstawione w serialu Netfliksa "The Crown".