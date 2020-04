Królowa Elżbieta podziękowała służbie zdrowia. Skierowała do medyków piękne słowa

Data 7 kwietnia to data Światowego Dnia Zdrowia. W tym roku, w obliczu trwającej pandemii, dzień ten ma szczególne znaczenie. Dziś, bardziej niż zwykle, kierowane są słowa podziękowania do służb medycznych, które walczą na pierwszej linii frontu o zdrowie i życie.

"W tych wystawiających nas na próbę czasach często obserwujemy, że to, co najlepsze w człowieczeństwie, gra pierwsze skrzypce. Poświęcenie niezliczonej liczby pielęgniarek, lekarzy i pracowników służby zdrowia powinno być dla nas przykładem", napisała monarchini w oświadczeniu, cytowanym przez "Daily Mail". Królowa w imieniu swoim i całej rodziny wyraziła ogromne uznanie i złożyła najlepsze życzenia medykom.

Królowa Elżbieta II w historii swojego 68-letniego panowania wygłosiła orędzie do narodu dopiero po raz czwarty (nie licząc świąteczno-noworocznych życzeń). Wcześniej zrobiła to w 1991 r. po dołączeniu do wojny w Zatoce Perskiej, w 1997 r. przed pogrzebem księżnej Diany oraz w 2002 r. po śmierci Królowej Matki. Nadzwyczajna sytuacja w Wielkiej Brytanii i na świecie zmusiła ją do tego, by zabrała głos po raz kolejny.