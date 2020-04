Królowa Elżbieta II wygłosiła orędzie. Oglądały ją 24 mln widzów

Królowa Elżbieta II przemówiła do obywateli Wielkiej Brytanii. Jej wystąpienie przyciągnęło przed telewizory rekordowe tłumy poddanych.

Królowa Elżbieta II po raz czwarty w historii swojego 68-letniego panowania wygłosiła orędzie do narodu. Wcześniej zrobiła to w 1991 r. po dołączeniu do wojny w Zatoce Perskiej, w 1997 r. przed pogrzebem księżnej Diany oraz w 2002 r. po śmierci Królowej Matki. Nadzwyczajna sytuacja w Wielkiej Brytanii i na świecie zmusiła ją do tego, by zabrała głos po raz kolejny.

- Przemawiam do was w czasie coraz większego niepokoju. Czasie zakłóceń w naszym kraju: zakłóceń, które przynoszą niektórym żal, również tych finansowych dla wielu z nas. (...) Chcę podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia na linii frontu, jak i tym, którzy bezinteresownie kontynuują swoje obowiązki poza domem, pomagając nam wszystkim. Jestem pewna, że naród zgodzi się ze mną, że doceniamy wszystko, co robicie, a każda godzina waszej ciężkiej pracy przybliża nas do powrotu do normalności - powiedziała.

Wystąpienie monarchini przyciągnęło przed ekrany tłumy obywateli. Jak wynika z badań telemetrycznych, 24 mln widzów obejrzało audycję królowej. Orędzie Elżbiety II było drugim najchętniej oglądanym przekazem w brytyjskiej telewizji w 2020 r. (pierwszym było przemówienie premiera Borisa Johnsona na temat koronawirusa).

Co ciekawe, dane obejmują wyłącznie te osoby, które 5 kwietnia wieczorem włączyły telewizory. Jeśli weźmiemy pod uwagę streamy w mediach społecznościowych lub na innych stronach internetowych, które można było oglądać na ekranie np. telefonu czy tabletu, liczby poszybują w górę.

Warto też odnotować, że królowej udało się teraz zgromadzić więcej osób niż podczas swojego corocznego bożonarodzeniowego wystąpienia (w 2019 r. było to "zaledwie" 7,8 mln widzów).

Przypomnijmy, że Wielka Brytania jest piątym krajem, po Włoszech, Hiszpanii, USA i Francji, w którym liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła 5 tys. Zakażenie stwierdzono u ponad 51 tys. osób.