Królowa Elżbieta przygotowuje telewizyjne orędzie. Czeka z nim na odpowiedni moment

W obliczu panującej pandemii koronawirusa podwyższone środki ostrożności wprowadzono także na brytyjskim dworze. Królowa Elżbieta, zgodnie z zarządzeniem, poddała się domowej kwarantannie i przeniosła do zamku Windsor. Dołączył do niej także jej małżonek, książę Filip. Z ostatnich doniesień wynika, że królowa mimo to stara się być w kontakcie ze swoimi rodakami.