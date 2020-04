Królowa Elżbieta skończyła 94 lata. Harry i Meghan złożyli życzenia podczas wideokonferencji

Harry i Meghan zaś postanowili odwrotnie – ograniczyć swoją obecność w mediach, zwłaszcza w brytyjskich, z którymi od dłuższego czasu pozostają w konflikcie. „Daily Mail” udało się jednak ustalić, że Meghan i Harry, w przeciwieństwie do Kate i Williama oraz Karola i Camilli, tym razem ograniczyli się do bezpośredniego składania życzeń i nie udostępnili ich w mediach społecznościowych. Mieli się za to połączyć z królową za pomocą aplikacji Zoom i podczas rozmowy wideo przekazać wraz z małym Archiem najserdeczniejsze życzenia.