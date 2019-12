Królowa Elżbieta szuka pracownika. Miałby zająć się jej kontem na Instagramie

Królowa Elżbieta ma dla osób poszukujących pracę nie lada gratkę. O ofertę biją się tysiące osób. Stawka jest ogromna, ale sprostać oczekiwaniom wcale nie jest łatwo.

Ale to nie wszystko. Oprócz kreatywności, umiejętności zarządzania czasem zespołu i kierowaniem nim, wymagane są umiejętności techniczne związane z branżą internetową. Rozumiane są przez to znajomość języka HTML, czy odnajdywanie się w najnowszych internetowych trendach.

Wymiar pracy to 37,5 godziny na tydzień, od poniedziałku do piątku. Królowa Elżbieta oferuje spore wynagrodzenie, bo aż od 45 do 50 tys. funtów rocznie, czyli od ok. 225 tys. do 250 tys. zł rocznie.