Królowa Letycja odsłoniła ramiona. Letnia sukienka wcale nie kosztowała fortuny

Do spotkania królewskiej pary z przedstawicielami śmietanki towarzyskiej Balearów doszło na dziedzińcu Pałacu Marivent. To jedna z letnich rezydencji rodziny królewskiej na Majorce (w turystycznej części Cala Mayor), która szczególnie przypadła do gustu królowej Zofii, matce króla Filipa VI i królowej Letycji. 83-letnia Zofia, która pochowała męża w 2014 r., spędza w Marivent większość czasu w ciągu roku.