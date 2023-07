Królowa polskiego driftu o wypadku syna Peretti. "Nie ma czegoś takiego, jak jeżdżę szybko, ale bezpiecznie"

- (...) widać, że przyczyną mogło być przekroczenie prędkości, co jest karygodne, zwłaszcza że mówimy o jeździe po mieście. Droga nie jest do szarżowania, tylko do bezpiecznego przemieszczania się. Do szybkiej jazdy są specjalne tory, takich — wbrew wielu głosom — jest w Polsce całkiem sporo. Apeluję też do młodych ludzi, że jeśli chcą się popisać przed znajomymi, to niech idą na tor i niech tam się popiszą swoimi umiejętnościami. Wciskanie pedału gazu na ulicy nie jest budowaniem swojego ego, tylko swojej głupoty. Ulica nie jest do wygłupów, czego ostatnio mieliśmy tragiczny przykład