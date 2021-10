Królowa wraca! 95-letnia Elżbieta II znów pracuje. A dopiero co była w szpitalu

Ostatnio brytyjska królowa zaniepokoiła swoich poddanych. W mediach pojawiły się informacje o tym, że Elżbieta II źle się czuła. I to na tyle, że nie była w stanie podołać swoim królewskim obowiązkom. Praca związana z tytułem jest dla niej szalenie ważna, a to oznacza jedno - monarchini musiała naprawdę przejąć się swoim stanem zdrowia. Królowa w zeszłym tygodniu odwołała podróż do Irlandii i stawiła się w szpitalu na badaniach. Została w nim na noc, ale rano już znów była w pałacu.