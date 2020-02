Książę Harry był na terapii. Po latach zwierzył się z traumy z dzieciństwa

Książę Harry miał wyjątkowo trudne dzieciństwo. Śmierć matki zmieniła go na zawsze i miała wpływ na późniejsze, zbuntowane nastoletnie życie. Po latach książę Sussex wyznaje, że do teraz borykał się z traumą.

- Harry mówił, że mimo tego, że było to bardzo trudne dla niego i Meghan, nie żałują swojej decyzji. Książę tym samym chce chronić swoją rodzinę i nie chce, żeby Meghan i ich syn Archie przechodzili przez to, co on musiał znosić jako dziecko - czytamy relacje świadków wydarzenia na "Page Six".