Krystian Wieczorek snuje z żoną plany. Myślą o powiększeniu rodziny

Krystian Wieczorek i Maria Szafirska poznali się na planie "M jak miłość". Pomiędzy wówczas kolegami z pracy zaiskrzyło i szybko okazało się, że ta znajomość to coś więcej niż przyjaźń. Aktor nie miał wątpliwości, że znalazł odpowiednią kobietę, z którą chciałby iść przez życie. Zakochanym nie przeszkadzała nawet spora różnica wieku.

Para pobrała się w 2016 r., a około dwa lata później, bo wiosną 2018 r. przyszła na świat ich córka . Teraz, jak donosi tygodnik "Rewia", małżonkowie myślą o ponownym powiększeniu rodziny. Wieczorek podobno zawsze marzył o dużej rodzinie, stąd pojawił się temat kolejnego dziecka . Niedawno przeprowadzili się do domu nad Zalewem Zegrzyńskim, gdzie mogą wieść spokojne życie.

- Dookoła rosną sosny, niedaleko jest piaszczysta plaża i przystań. Ich córeczka ma gdzie się bawić, a uwielbia robić babki z piasku. No i powietrze nad zalewem jest o wiele czystsze niż to w Warszawie. Jednym słowem to idealne warunki, żeby dziecko zdrowo się chowało – wyjawił "Rewii" znajomy pary.