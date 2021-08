Wieczorek przerwał milczenie. Skomentował swoją relację z ojcem

Krystian Wieczorek miał zaledwie rok, gdy jego ojciec postanowił zostawić rodzinę. Szybko jego autorytetem został dla niego 10 lat starszy wujek, który zaraził go miłością do sportu, modelarstwa i harcerstwa. Pomimo braku kontaktu z tatą przyszły aktor bardzo tęsknił za ojcem, a gdy dowiedział się, że jest artystą, postanowił pójść w jego ślady. Przed śmiercią matka zachęciła Krystiana, by odnalazł ojca i odbudował z nim więź.