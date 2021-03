Mocny wpis Krystiana Wieczorka. "Uczmy się od młodszych nazywać patologię patologią"

Dopuszczenie do takiej sytuacji i przyzwolenie krytykował dosadnie Maciej Stuhr. Bartosz Bielenia z kolei przyznał, że to on przyczyniał się do krzywd młodszych kolegów z uczelni, nie widząc w "fuksówce" niczego złego. Dyskusja zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej artystów zbiera się na odwagę, by powiedzieć, czego doświadczali. Mówią także jasno: trzeba powiedzieć "dość" takim praktykom, a wyrządzania krzywdy nie pudrować twórczym wyzwalaniem.