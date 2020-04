Krystyna Janda jest w trudnej sytuacji. "Nie jestem dobrej myśli"

Janda była gościem TVN24. Opowiedziała, że stosuje się do zaleceń rządu i praktycznie nie wychodzi z domu. Pisaliśmy, że sama poddała się 2 tygodniowej kwarantannie po powrocie z Maroka (jeszcze przed oficjalnym zamknięciem granic). To, co wprowadził rząd, stosuje także w swoich biznesach.

Janda w przeciwieństwie do wielu innych gwiazd wcale nie jest pozytywnie nastawiona do kolejnych miesięcy.

- To będzie naprawdę trudny czas. A dla teatru też trudny, bo zanim publiczność wróci, zanim wszystko się unormuje, zanim ludzie będą w stanie cokolwiek oglądać, czy będą mieć pieniądze, żeby kupić bilet do teatru - utrzymujemy się z biletów - to myślę, że to będzie trudny rok - przyznała.