Krystyna Janda kończy 67 lat. Urodziny spędzi pod Sejmem

Krystyna Janda nie chce życzeń ani przyjęć. Ma nadzieję, że w swoje urodziny spotka się z wieloma osobami pod Sejmem, by wyrazić swój protest.

18 grudnia w całej Polsce mają się odbyć protesty w obronie sędziów. "Dziś sędziowie - jutro Ty" - brzmi hasło przewodnie. Organizatorzy w ten sposób zachęcają do uczestnictwa: "PiS wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu! Planuje represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu! Otwarcie nakazuje zaniechanie stosowania prawa europejskiego! To koniec trójpodziału władzy oraz krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Wzywamy wszystkich do protestu! 18 grudnia wyjdźmy na ulice w całej Polsce – solidarni z sędziami! Dziś sędziowie – jutro Ty!”