Krystyna Janda oburzona ofertą spółki energetycznej. Nie dała się naciągnąć

Ceny wszystkiego idą w górę i to nie tylko za sprawą inflacji. Od dawna drożeją też surowce energetyczne, a co za tym idzie, wzrasta cena energii elektrycznej. Podwyżki czekają nas najprawdopodobniej już jesienią. Do Urzędu Regulacji Energetyki już wpłynęły wnioski kilku operatorów o zgodę na zmianę taryfy dla gospodarstw domowych jeszcze w tym roku.