Krystyna Janda postawiła wszystko na jedną kartę. Musiała sprzedać dom

Krystyna Janda w pewnym momencie swojego życia postawiła na szali wszystkie swoje oszczędności. Tylko po to, by spełnić swoje największe marzenie. O własnym teatrze. Dochodziła do niego własnymi siłami. Dziś nie bez dumy chwali się, że jej fundacja i jej teatr funkcjonuje już od 18 lat.