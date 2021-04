Krystyna Loska mówi o swojej emeryturze. Ile wynosi świadczenie?

Podobnie jest w przypadku osób znanych z telewizji. Po osiągnięciu wieku emerytalnego wciąż musi pracować, jeśli zdrowie im na to pozwala. Zazwyczaj wynika to po prostu, a potem jest niska emerytura, za którą trudno żyć na odpowiednim poziomie. Wielkie gwiazdy, takie jak m.in. Alicja Majewska, Krystyna Tkacz czy Karol Strasburger, otrzymują z ZUS co miesiąc mniej niż 2 tys. złotych. Wychodzi na to, że w podobnej sytuacji znajduje się Krystyna Loska.