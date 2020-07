"Krytyczny dowód w sprawie". Na jaw wyszedł e-mail Amber do Johnny'ego Deppa

To jedna z najgłośniejszych rozpraw tego lata, a może i tego roku. Johnny Depp walczy w sądzie z "The Sun". Dziennikarze nazwali go żonobijcą. Całą aferę wokół Deppa opisaliśmy wam w oddzielnym tekście . Bo wszyscy musimy przyznać, że trudno połapać się w zawiłościach relacji Johnny Depp- Amber Heard , od której wszystko się zaczęło.

"Gdyby ktoś nagrał cię w takim stanie, byłbyś śmiertelnie przerażony. To ogromny wstyd choćby patrzeć na to, co się z tobą dzieje. A ty tego nie rozumiesz, bo znajomi uśmiechają ci się w twarz, odwracają wzrok i przewracają oczami na to, jak żałośnie wyglądają, zbierając dorosłego człowieka z podłogi, na której leżał wśród własnego moczu i wymiocin" - pisała Amber.