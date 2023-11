Krzysztof Antkowiak zasłynął piosenką "Zakazany owoc". Po sukcesie zaczął sięgać po alkohol i narkotyki. Jak dziś wygląda jego życie?

Nigdy nie używałem narkotyków twardych. Ale czasem marihuana i temu podobne... Nie mogę jednak powiedzieć, że nałogi zrujnowały mi życie do tego stopnia, iż nie byłem w stanie pracować czy w ogóle zapominać o pracy. Ale czułem, że po prostu rozmieniam się na drobne. [...] Były takie momenty, że zaczynałem myśleć: jestem do bani . [...] Kryzysy też są potrzebne, czuję, że mnie to kształtuje, że coraz lepiej reaguję na niepowodzenia. [...] Gdyby nie one, być może dzisiaj nie byłbym w miejscu, w którym jestem. Byłbym albo w czarnej dziurze, albo w ogóle nigdzie. Były momenty, kiedy miałem myśli samobójcze - powiedział na łamach dwutygodnika.