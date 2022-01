Krzysztof Baranowski wypływa w wieku 83 lat. Przyznał, czego się obawia

W rozmowie z "Faktem" Baranowski zdradził, że przenosi się na Kanary na pokład jachtu, gdzie będzie mieszkał i przygotowywał się do majowego startu regat samotnych. Mężczyzna nie ukrywa, że ma wiele obaw. – Cieszę się na ten rejs i jednocześnie się go boję, bo z żywiołem nigdy nic nie wiadomo. Jak spotkam tornado na oceanie to już koniec ze mną – przyznał.