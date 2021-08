Krzysztof Cugowski jest zniesmaczony. Nie został zaproszony do Sopotu

W trakcie pierwszego dnia sopockiego festiwalu "Top of the top" artyści oddali hołd Romualdowi Lipce. Sytuacja nie do końca przypadła do gustu Krzysztofowi Cugowskiemu, który również chciał uczcić pamięć zmarłego przyjaciela. Niestety muzyk nie został zaproszony na wydarzenie, o którym dowiedział się dopiero po fakcie.