Krzysztof Cugowski wspomina Romualda Lipkę

Cugowski nie ukrywa, że nie zawsze żyli ze sobą w zgodzie: - Choć różne były koleje naszych relacji, to zawsze pozostanie w mojej pamięci i sercu jako przyjaciel. Jest mnóstwo szczególnych chwil w pamięci, są dziesiątki różnych spraw, które nas łączyły, w których braliśmy udział, i im dalej jest od jego odejścia, tym bardziej pamiętam tylko fajne rzeczy. Był człowiekiem, z którym przeżyłem prawie całe życie i tak naprawdę cokolwiek bym powiedział, to będzie banalne.

Do starć między muzykami dochodziło regularnie. Cugowski już po kilku latach odszedł obrażony z Budki Suflera, ale później do niej wrócił. Sześć lat temu grupa ogłosiła koniec kariery. Wkrótce później Cugowski ruszył w trasę z własnym zespołem, a Lipko ogłosił powrót Budki Suflera z nowym wokalistą. To był prawdziwy skandal. Dawni przyjaciele rzucali oskarżeniami i dochodziło między nimi do napięć w temacie praw autorskich i wykorzystywania tytułów utworów. Wszystko wskazywało na to, że zerwali kontakt.