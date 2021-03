Krzysztof Cugowski ma niską emeryturę. Wiadomo, ile wpłacał na ZUS. Skandalicznie mało

Artysta podobnie jak Maryla Rodowicz , Alicja Majewska czy Teresa Lipowska ma niewielką emeryturę. - Kilka lat temu jego emerytura wynosiła 570 zł miesięcznie (...). Przez lata świadczenie Cugowskiego wzrosło do 882 zł. Potem przez wprowadzenie emerytury minimalnej do 1000 zł - podaje "Super Express".

Krzysztof Cugowski o sytuacji artystów. "Młodsi koledzy i mniej zasobni już mają kłopoty"

- Nie mogę narzekać. I nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej? - zastanawiał się na początku pandemii w rozmowie z "Świat&Ludzie".