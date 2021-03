Narzekała na wysokość emerytury. Wiemy, ile podwyżki dostanie Maryla Rodowicz

Teresa Lipowska również dołożyła kilka groszy do tematu. "Oczywiście, można dyskutować nad tym, czy jest to emerytura wysoka, czy niska, po 60 latach pracy te 2200, a 2000 złotych na rękę. Uważam, że to jest taka średnia emerytura, bo bywają gorsze. Gdybym nie miała takiego wielkiego szczęścia, a w moim wieku to jest wyjątkowe szczęście, że trafiłam na serial, który mi, że tak powiem, uzupełnia tę emeryturę co miesiąc, i mogę sobie pozwolić na parę rzeczy, to byłoby bardzo cieniutko" - mówiła w jednym z wywiadów.