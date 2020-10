Dzieli ich 31 lat. "Na finiszu trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno"

Krzysztof Kowalewski od kilku lat ma poważne problemy ze zdrowiem. Co jakiś czas trafia do szpitala .

- Operacje, operacyjki, biologicznie się zużywam, na szczęście jeszcze nie do końca, ale to jest w starości najbardziej do du... Odpukać, umysł jeszcze domaga, ale też się czasem niepokoję, kiedy nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś nazwiska - mówił jakiś czas temu, próbując nie tracić dobrego humoru.