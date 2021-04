Krzysztof Krawczyk i Jan Borysewicz mieli nagrać płytę. Nie zdążyli jej dokończyć

Okazuje się, że Krzysztof Krawczyk miał jeszcze wiele do zrobienia. Niedawno pisaliśmy o tym, że muzyk planował wybudowanie kościoła we wsi, w której mieszka . Teraz media obiegła informacja, że artysta chciał nagrać płytę z Jankiem Borysewiczem , liderem Lady Pank.

Krzysztof Krawczyk i Jan Borysewicz mieli nagrać wspólną płytę

- Jedno spotkanie, które utkwiło mi w pamięci, to było gdy pojechaliśmy na ślub i wesele do wspólnego znajomego. Ślub był w Poznaniu, a wesele jakieś 50 km od Poznania. Jechaliśmy na dwa samochody - wspomina gitarzysta w rozmowie z "Super Expressem". - Pamiętam, że zatrzymaliśmy się w lesie i zaczęliśmy słuchać utworu "Bo tutaj jest jak jest", a Krzysztof zaczął na mnie krzyczeć: "Dlaczego ty zrobiłeś ten numer dla Kukiza? To jest dla mnie utwór, zobacz, jak ja pięknie go śpiewam". Powiedziałem mu "Krzysztof, nie martw się, ja dużo komponuję, więc zawsze będziemy mogli zrobić coś wspólnie" - wyznał muzyk.