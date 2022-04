Krzysztof Krawczyk junior bez dachu nad głową? Dramatyczna sytuacja syna gwiazdora

Po programie jego sytuacja trochę się poprawiła. Za sprawą jednej z ostatnich decyzji sądu junior dostał połowę renty, jaką do tej pory pobierała wdowa po muzyku. Mimo wszystko, jak wyznał w rozmowie z "Co za tydzień", nie jest ona na tyle wysoka, by zapewnić mu lepszy byt. Po odliczeniu leków wychodzi na to samo, co miał przed podwyżką.