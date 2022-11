Krzysztof Krawczyk Junior nie pojawił się w sądzie. Przyczyną stan zdrowia

– Lekarz Krzysia zabronił mu do końca roku kontaktów z mediami, osobami, które powodują u niego stres. Zabronił mu też występów i koncertowania. Ma teraz skupić się na sobie i się wyciszyć. On jest bardzo emocjonalny i wszystko bardzo przeżywa. A udział w procesie to dla niego zbyt duże emocje. Lekarz mu to odradził, bo to jest dla niego za duże zagrożenie – wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" Rabiński.