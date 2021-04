Krawczyk miał nie tylko syna. Mało kto o tym wiedział

Krzysztof Krawczyk, który pod koniec marca trafił do szpitala z powodu COVID-19 , zmarł 5 kwietnia 2021 r. Miał 74 lata. Każdy bez wyjątku wspominał go jako życzliwego, niezwykle skromnego i ciepłego człowieka. Fani jednego z najpopularniejszych i najbardziej lubianych artystów wciąż nie mogą pogodzić się z jego odejściem. Wokalista pozostawił w żałobie nie tylko ogromne grono wielbicieli, ale również sporą rodzinę.

Niewiele osób jednak wie, że wokalista był jeszcze ojcem dla trzech dziewczynek: Kasi, Sylwii i Beaty. Choć nie były to jego biologiczne córki, adoptował je, pokochał jak swoje i wychowywał na prawie przyrzeczenia ojcostwa.

- Są to córki mojej siostry Barbary. Swojego biologicznego ojca praktycznie nie znają. Beatka (...) w ogóle nie wie, że ktoś taki istnieje. Za dużo czasu na to wychowanie Krzysztof nie ma, ale ile może, to dziewczynkom daje. Wspomaga je również materialnie - mówiła dla portalu Łódź Nasze Miasto trzecia żona Krawczyka, Ewa.