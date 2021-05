Krzysztof Krawczyk nie adoptował córek szwagierki. Najstarsza zabrała głos

Wraz ze wspomnieniami o zmarłym powróciły doniesienia o życiu rodzinnym artysty, które, wbrew pozorom, nie było kryształowe. Wiadomo, że Ewa Krawczyk nie była pierwszą żoną wokalisty, ale to w niej znalazł partnerkę do końca życia. W trakcie ich małżeństwa jak bumerang powracały informacje o tym, że o ile rodzinne życie wokalisty przypomina sielankę, to jego relacje z synem z poprzedniego małżeństwa nie są idealne. Szczegóły wyszły na światło dzienne po śmierci Krawczyka, w dodatku ze zdwojoną siłą.